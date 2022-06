La serra di marijuana con lampade a led e sistema di areazione

Aveva allestito una serra di marijiana in casa. Succede a La Rustica, dove gli agenti hanno proceduto all'arresto di un 36enne perché gravemente indiziato di produzione di sostanze stupefacenti. Gli investigatori del V Distretto Prenestino, dopo avere sorpreso un 36enne in auto con alcuni grammi di hashish, hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione all’interno dell’abitazione nella usa disponibilità ha svelato l’esistenza di una vera e propria serra, allestita con lampade a led indoorì ed impianto di aerazione con filtri a carboni attivi per gestire temperatura, umidità, aria e luce in modo di assicurare un ambiante idoneo alla crescita delle piante. Sono state sequestrate 9 piante di marijuana, più di 6 chilogrammi di marijuana confezionata in buste di cellophane, una bilancia di precisione e 220 grammi di hashish.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della magistratura. Il Giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l’operato della Polizia Giudiziaria ed ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.