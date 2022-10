La serra fai da te con 300 piante di marijuana

Aveva allestito una vera e propria serra di marijuana in un capannone. Per questo motivo un 37enne albanese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Cassia per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari hanno individuato un capannone abbandonato nel comune di Campagnano di Roma, all'interno del quale il 37enne aveva creato una vera e propria piantagione di marijuana.

Durante la perquisizione, nel capannone sono state trovate oltre 300 piante di marijuana alte quasi 40 centimetri, oltre a 50 grammi di marijuana pronta alla vendita. La crescita delle piante era garantita da lampade alogene, ventilatori, termostati e concime. I militari, grazie anche all’ausilio dei tecnici della Acea, hanno constatato che il soggetto si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica per poter produrre la piantagione di marijuana. La droga e il materiale sono stati sequestrati e l’arresto è stato convalidato.