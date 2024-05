Serpente in una clinica a Roma, panico tra i dipendenti

Rincorso da un gatto è entrato in un clinica nel cuore dei Parioli. In pochi minuti ha raggiunto gli spogliatoi del personale medico, scatenando il panico. Serata movimentata ai Parioli, teatro dell'ennesimo intervento di Andrea Lunerti, il crocodile dundee di Morlupo, diventato famoso sui social e sui giornali per il racconto dei suoi interventi per salvare animali di questo tipo.

E' stato lui stesso a raccontare l'accaduto sui social. Il biacco "per niente intimorito e totalmente inconsapevole dei nostri buoni propositi non si è lasciato catturare facilmente, attaccando ripetutamente e sferrando potenti morsi tanto da restare intrappolata la mandibola in una ciabatta sanitaria". Alla fine il serpente è stato catturato "e tornerà presto libero in ambiente naturale, ovviamente lontano dai centri abitati".

Sul posto anche i carabinieri della stazione di piazza Bologna.