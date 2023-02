La serie di furti alla fermata della metropolitana della linea A

Una serie di borseggi che, negli ultimi giorni, stanno generando panico tra i passeggeri della metro A e che frequentano, spesso, la stazione Colli Albani. Gli investigatori del commissariato Appio che stavano lavorando su dei furti e delle rapine avvenuti alla fermata metro hanno notato da una telecamera di sorveglianza, due uomini che borseggiavano una ragazza.

I poliziotti intervenuti hanno così bloccato i sospettati: un 41enne ed un 21enne, entrambi originari della Romania. Dopo aver recuperato i soldi della vittima e posto sotto sequestro altro denaro, gli agenti hanno formalizzato l'arresto dei due perché gravemente indiziati di furto aggravato. Il gip ha convalidato l'operato della polizia di Stato.

Gli stessi agenti, mentre procedevano all'arresto sopra descritto, hanno riconosciuto anche altre tre persone, un uomo di 41 anni e due ragazzi di 22 e 21 anni che, stando alle loro indagini, sempre alla fermata Colli Albani, avevano rapinato una viaggiatrice pochi giorni prima, spingendola violentemente contro un muro per rubarle il cellulare.

I poliziotti hanno fermato i tre e, dopo gli accertamenti di rito, li hanno sottoposti a fermo di indiziato di delitto perché gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di rapina. Il gip, su richiesta della Procura, ha convalidato l'operato della polizia giudiziaria ed ha confermato per i 3 la misura cautelare in carcere.