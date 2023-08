Serie di furti a Roma anche a ferragosto: undici persone arrestate nelle ultime ore

In occasione del Ferragosto, per garantire una serena permanenza ai turisti e ai romani rimasti in città, i carabinieri hanno intensificato i controlli nelle aree del centro storico, nelle aree maggiormente frequentate dai turisti e in modo particolare a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni della metro della Capitale. D’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i militari hanno arrestato ben 13 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, del reato di furto e tentato furto aggravato in concorso.



In particolare, due uomini che, con la scusa di pulire delle macchie presenti sui bagagli a mano, con destrezza sono riusciti a sostituire lo zaino di un turista olandese con uno simile, per poi allontanarsi. A poca distanza, ad osservare i due c’erano i Carabinieri del Nucleo Operativo di San Pietro che sono intervenuti ed hanno arrestato due cittadini peruviani di 47 e 63 anni, già noti alle forze dell’ordine. Lo zaino è stato recuperato e restituito alla vittima.



Due cittadini romeni di 33 e 34 anni, già noti alle forze dell’ordine, utilizzando la oramai classica tecnica che prevede l’utilizzo di una cartina turistica, facendo finta di chiedere informazioni, per coprire le fasi del borseggio, sono stati bloccati mentre tentavano di asportare il portafogli e l’iPad contenuti nello zaino di un turista del Vietnam in zona Ottaviano. I militari sono intervenuti riuscendo ad arrestarli in flagranza.



A piazza Vittorio Emanuele II, i movimenti sospetti di due persone, notate mentre avvicinavano i passanti mostrando loro un cellulare, per poi riprendere a camminare, ha insospettito i Carabinieri di Piazza Dante che hanno deciso di fermarli. Identificati in un 20enne e un 26enne entrambi egiziani, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di un cellulare risultato rubato poco prima ad un altro egiziano poco prima. Per questo motivo i due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

All’altezza della fermata metropolitana Repubblica, i Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino peruviano di 46 anni e un cittadino cubano di 30 anni, poiché sono stati notati dai militari, all’interno del convoglio metropolitano, mentre accerchiavano una turista spagnola, riuscendo poi ad asportare dall’interno della borsa a tracolla il portafogli con all’interno circa 200 euro. Bloccati dai militari presenti sulla metro, che li stavano osservando, la refurtiva con il denaro è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre i due uomini sono stati condotti in caserma.

In piazza di Ponte Sant’Angelo, tre cittadine romene di età compresa tra i 33 e 45 anni, sono state arrestate in flagranza, poiché sono state sorprese dai militari dell'Arma, mentre affiancavano una turista 70enne ungherese, e approfittando di un momento di distrazione, hanno cercato di sfilarle il portafogli dallo zaino che l’anziana aveva in spalla ma sono state bloccate dai militari. Tutte le vittime hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati.