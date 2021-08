Casal Palocco, Sergio Mannino scomparso da casa dal 17 agosto: l'appello della famiglia

Appello della famiglia di Sergio Mannino, scomparso da casa il 17 agosto. L'uomo, 86 anni, è salito a bordo della sua auto, una Chevrolet Spark di colore rosso, e ha fatto perdere le proprie tracce dalle 19 di ieri.

Sergio Mannino frequenta la zona Casal Palocco, è diabetico e soffre di demenza senile. Non ha con sé le medicine di cui ha bisogno e spesso, come racconta la nipote, perde il senso dell’orientamento. Al momento della scomparsa indossava una camicia a quadri blu, una giacca gilet blu e pantaloni scuri.

Stando a quanto riferito dai suoi familiari a RomaToday, ama girare per i supermercati della zona e dei quartieri vicino, ma anche i ristoranti cinesi. Ex pilota di volo, la famiglia non esclude che possa essersi recato in aeroporto, tanto che l'appello è stato diffuso anche a Fiumicino e Ciampino. I familieri di Sergio Mannino hanno presentato regolare denuncia di scomparsa. Chiunque lo veda può contattare il numero 3896533315.