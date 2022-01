Morto il giornalista Sergio Lepri, era stato direttore dell'Ansa per 30 anni

Addio a un maestro del giornalismo italiano: Sergio Lepri, direttore dell'agenzia Ansa dal 1961 al 1990, è morto a Roma all'età di 102 anni. Era nato a Firenze il 24 settembre 1919 ed era giornalista professionista dal 1945. E' stato caporedattore de "Il Giornale del Mattino" di Firenze dal 1953 al 1956; capo del servizio stampa della presidenza del consiglio nel governo di Amintore Fanfani dal 1958 al 1959, per assumere due anni dopo la guida dell'Ansa.

Per trenta anni, amava ripetere, la sua direzione ha assicurato "a tutta la stampa scritta e parlata e anche ai più importanti organi pubblici e privati una informazione completa e imparziale". Lepri si era dedicato dagli anni '90 ad un'intensa attività di saggistica e di docente di linguaggio dell'informazione presso la scuola di giornalismo dell'università Luiss dal 1988 al 2004.

"Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa di Sergio Lepri, giornalista di lunghissimo corso, partigiano e nostro iscritto - lo ricorda l'Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) -. Un uomo che ha vissuto e raccontato i fatti centrali del 900 con rigore, passione e fedeltà agli ideali della resistenza e dell’antifascismo. Giunga alla famiglia il cordoglio e l’affettuosa vicinanza dell’Anpi".

A ricordare il collega anche l'associazione stampa romana: "La morte di Sergio Lepri addolora tutto il mondo dell’informazione. Giornalista di grande forza morale aveva guidato l’Ansa tra il 1962 e il 1990. Sotto la sua guida la principale agenzia di stampa italiana ha rivaleggiato con colossi come Reuters, France Press e Ap. Al giornalismo era arrivato attraverso la stampa clandestina, cioè dopo aver diretto, nell' inverno 1943-1944, durante l'occupazione nazifascista, l'organo clandestino del Partito Liberale L'Opinione".

"Il giornalismo rigoroso, aperto al mondo e al racconto del territorio, con una particolare attenzione ai giovani, segno del suo tratto professionale è sintetizzato in due frasi ricordate dai colleghi - conclude la nota di associazione stampa romana -. 'Sulle notizie dobbiamo arrivare per primi, perché siamo l'Ansa. Ma dobbiamo verificarle e darle bene, perché siamo l'Ansa'. 'Spero che lei abbia opinioni politiche, ma non le voglio conoscere dalle notizie che scrive'. Le nostre condoglianze alla famiglia di Sergio Lepri e alla grande comunità professionale dell’Ansa".