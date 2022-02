Pubblicizza aperitivi no green pass, vigili multano due clienti nel locale senza certificazione verde

Prima Ostia, con il questore che ha poi chiuso il bar per 7 giorni, poi Centocelle, dove la polizia locale ha sanzionato due clienti seduti al tavolo senza certificazione verde. A favorire il lavoro delle forze dell'ordine serate ed aperitivi "no green pass" pubblicizzati sulle pagine social dei locali che si dichiarano apertamente liberi dall'obbligo. Controlli e verifiche facilitati anche da una mappa resa pubblica su Animap, paginaweb dove che offre (a Roma come nel resto delle città italiane) una lista dettagliata dei commercianti che offrono "una risposta logica alla divisione sempre più marcata della nostra società, tra vaccinati e non vaccinati".

Mappe e nomi che non sono sfuggiti nemmeno alla polizia locale di Roma Capitale che ha eseguito delle verifiche nei locali che avevano pubblicizzato sui social una serata “No Green Pass” all’interno di alcuni pub e bar pubblici in zona Centocelle, con la possibilità di entrare senza il certificato verde.

Da qui le verifiche dei caschi bianchi del V gruppo Casilino. Intervenuti in uno di questi pub i vigili hanno trovato all'interno dello stesso due persone prive del green pass, poi sanzionate con gli agenti che proseguiranno gli accertamenti in altri locali della zona a caccia di locali "no green pass".