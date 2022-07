Non rispetta provvedimento di chiusura: sequestrate 400 paia di scarpe

Oltre 400 paia di scarpe sequestrate e più di 5mila euro di sanzioni sono state elevate dalla polizia locale nei confronti del gestore di un chiosco di scarpe, sito in zona Marconi, per non aver rispettato i termini di chiusura provvisoria, stabiliti dal municipio con apposita determinazione dirigenziale. Il provvedimento era scaturito a seguito delle reiterate violazioni in materia di occupazione di suolo pubblico, accertate dagli agenti del XI gruppo Marconi durante le consuete verifiche di polizia amministrativa.

Nel corso di successivi controlli gli operanti hanno invece trovato il chiosco in attività, motivo per cui, oltre alle sanzioni, è scattato il sequestro della merce posta in vendita.

"Si è concluso con il sequestro della merce e oltre 5mila euro di sanzione la verifica su un‘attività commerciale nel quartiere Marconi da parte degli agenti dell'XI gruppo della polizia locale. Destinatario dei provvedimenti il proprietario di un chiosco per la rivendita di scarpe, trovato in attività nonostante l'ordine di chiusura provvisoria ricevuto per violazioni ripetute in materia di occupazione di suolo pubblico" - dichiara in una nota il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi -. "Ringrazio gli agenti del gruppo Marconi della polizia locale per la costante attività di controllo del territorio, che svolgono con continuità e puntualità. Un lavoro spesso dietro le quinte che assicura però il contrasto a forme di illegalità diffusa e di irregolarità amministrative. Grazie agli agenti e al comandante Massimo Fanelli, al quale rinnovo i miei auguri di buon lavoro per la conferma alla guida dell'XI gruppo".