Il tesoro della famiglia sinti da quasi 2 milioni di euro, auto e ville di lusso con i soldi della malavita

Quasi due milioni di euro. Un tesoro che i sinti di Roma est, a Villaggio Falcone in particolare, e della zona di Tivoli avevano messo in piedi nel corso degli anni grazie a una serie di affari sporchi. Soldi che hanno permesso di comprare ville di lusso e auto sportive, ma anche bar e attività.

Così il gruppo dei Goman, sinti che arrivano dell'ex Jugoslavia, e dei Vinotti, sinti invece italiani a tutti gli effetti avevano eretto il loro predominio, anche grazie ai legami e alle amicizie con altre famiglie sinti di quell'area della città, come quella dei Petrow-Petrov.

Il tesoro sequestrato

Che nella Capitale da anni impazzano anche altre famiglie nomadi oltre i Casamonica, ne avevamo parlato in un approfondito articolo nella sezione Dossier. Nella giornata di oggi la polizia di Stato e la guardia di finanza, coordinati dalla procura, hanno dato il via a una operazione antimafia denominata 'Gialla e Nera' che ha portato al sequestro a 1,8 milioni di euro.

Un tesoro che, come emerso dalle indagini, è stato messo insieme grazie ai furti in abitazioni fatti principalmente dalle donne del gruppo, ma anche truffe ad anziani e al riciclaggio di veicoli rubati e rivenduti all'estero.

I capi

A capo del gruppo due uomini dei Goman. Uno è Epri Vinotti, 32 anni, il secondo è Kristijan Orsus alias Goman, 49 anni di origine croata. I due, pur riportando cognomi differenti, fanno parte della stessa famiglia. Il padre, infatti, secondo quanto emerso dalle indagini nel corso degli anni aveva obbligato i sinti italiani a riconoscere la paternità dei figli dei componenti della banda, nati dall'unione con persone dell'ex Jugoslavia affinché i bambini risultassero cittadini italiani, permettendo alle madri di richiedere i permessi di soggiorno per i ricongiungimenti familiari. Di fatto, così, i sinti sono diventati italiani di seconda generazione.

L'omaggio al figlio morto

Kristijan Orsus, inoltre, è il padre di Nicholas Orsus Brischetto morto a 22 anni, nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2022, in un incidente sul grande raccordo anulare in uno schianto mortale a 300 all'ora. Amante dei bolidi, Orsus Brischetto era al volante di una Audi R8 coupé. All'altezza del chilometro 37 e 500 del Gra, quando il contachilometri superava il limite di velocità, perse il controllo dell'auto e morì sul colpo.

Dopo il lutto i suoi amici lo omaggiarono con corse e sgommate in Ferrari nella notte tra il 25 e il 26 luglio poco prima del suo funerale celebrato alla basilica di San Lorenzo fuori le Mura e poi con un murale abusivo, poi rimosso, mentre la famiglia lo fece con un mausoleo abusivo, anche quello poi rimosso.

I legami

Tra i beni sequestrati dal gruppo dei Goman ci sono attività nel commercio di auto, bar, 4 immobili tra cui una villa di notevoli dimensioni, già adibita a camera ardente proprio per omaggiare, ancora, Nicholas Orsus Brischetto. Non solo, sigilli anche a una Porsche Cayenne, una Mercedes AMG A45 S e una Lamborghini Gallardo.

Proprio la 'Lambo' risulta intestata a Dino Petrov, vicino ai Goman e arrestato per l'omicidio del giovane Ivan Alexandru, il 14enne ucciso da un colpo di pistola lo scorso 13 gennaio, nel parcheggio della Metro C fermata Monte Compatri – Pantano.

Un segno di come i legami tra famiglie sinti, di prima e seconda generazione, siano fondamentali per accrescere il predominio del territorio. Così come non è un caso che anche Corum Petrow, anche lui arrestato per quel delitto e cugino di Dino Petrov, sui social omaggio Nicholas Brischetto dopo la sua morte.

Gli affari dei Goman

L'indagine della finanza e della polizia di Stato, oltre ad aver permesso di mettere le mani su quel tesoro da quasi due milioni di euro, ha permesso di capire come i sinti rimasti in Italia grazie a documenti che ne attestavano falsamente la cittadinanza, si sono stabiliti prima nel basso Lazio e, successivamente, si sono insediati nella Capitale suddividendosi gli affari illeciti con altro clan collegato che si dedicava al traffico di sostanze stupefacenti, i Petrov-Petrow appunto.

Ai Goman, invece, spettava il business di furti e rapine in tutta Italia e alla fabbricazione di documenti falsi per circolare liberamente in Europa. Altra attività criminale, di rilievo transnazionale, appannaggio del clan è il riciclaggio e la ricettazione di automobili di grossa cilindrata, provenienti dall'Italia e rivendute in vari Paesi europei e in Arabia.

Il ruolo delle donne

I Goman, proprio grazie a documenti falsi, noleggiavano le auto e si spostavano nei piccoli centri abitati della Calabria, della Basilicata e della Sicilia per commettere furti, truffe e alle rapine in appartamenti.

Luoghi in cui le donne del gruppo erano specializzate nel "ripulire" le abitazioni di persone anziane approfittando della momentanea distrazione delle vittime utilizzando scuse di varia natura, fingendosi di essere in stato di gravidanza e che avevano bisogno di utilizzare il bagno. Così mentre entravano nelle case, i complici accerchiavano le vittime e rubavano gioielli, soldi, bancomat e libretti postali con i relativi pin. Non è un caso che nell'indagine di oggi sia finita nei guai anche la madre di Nicholas Orsus Brischetto.

Le truffe informatiche

Il ventaglio di attività dei Goman è sempre stato vasto, anche con le "attività" on line. I soldati dei Goman, infatti, contattavano chi metteva in vendita prodotti su Subito.it, fingendosi acquirenti. A loro proponevano come modalità di pagamento la ricarica fisica fatta direttamente allo sportello bancomat. A quel punto le convincevano a recarsi presso gli Atm di alcuni istituti di credito per ricevere l'accredito della somma pattuita ma una volta inserita la propria carta, i malcapitati ricaricavano inconsapevolmente le carte Postepay dei malviventi.

Le carte gialle e nere

Per far questo, il gruppo aveva numerosissimi intestatari fittizi sia per le utenze telefoniche che per le carte Postepay, così come c'erano a disposizione giovani ingaggiati per presentarsi ai prelievi presso gli sportelli Atm.

Gregari che venivano letteralmente telecomandati dal gruppo su Whatsapp o Telegram, ricevendo lì le indicazioni e gli screenshot delle carte da utilizzare che venivano indicate con i nomi "Gialla" e "Nera", i due colori delle carte delle Poste, come il nome dell'operazione appunto. Una attività, questa, che ha consentito di movimentare volumi finanziari significativi.