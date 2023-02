Sequestrato, incappucciato e rapinato mentre fa benzina: caccia alla banda

È stato preso alle spalle, minacciato con una pistola, quindi portato di forza via, sequestrato e incappucciato per due ore, e infine rapinato del carico che trasportava. È l'avventura scioccante raccontata da un uomo di 65 anni, conducente di un furgone. Il lavoratore si stava recando in un deposito per portare decine di pneumatici per una consegna. Mentre stava facendo benzina, in via Bernardino Alimena, è avvenuto l'agguato.

Il sessantacinquenne ha raccontato tutto alla polizia di Stato che ora indaga. Secondo quanto emerso la banda armata lo ha raggiunto a bordo di una Fiat Panda, mentre l'uomo stava facendo il pieno a un distributore automatico alle 6 del mattino di mercoledì 22 febbraio. I malviventi, in tre e con il volto coperto da un passamontagna, lo hanno minacciato con la pistola e fatto salire sul mezzo carico di pneumatici. Quindi la fuga, con gli altri due complici rimasti nella Panda.

Il sequestro, secondo il racconto, sarebbe durato circa due ore. Poi è stato liberato alla stazione della metro Anagnina. La polizia, allertata, grazie a supporti gps è riuscita a soccorrere la vittima e trovare il furgone, già vuoto, in via di Grotte Celoni. Le indagini sono in corso per sgominare la banda.

Non è la prima volta che nella zona di Roma est avvengono delle rapine con sequestro di persona. Sere fa è avvenuto a Torre Anegla, prima ancora all'altezza di via dei Ruderi di Torrenova, quando un ragazzo è stato sequestrato e rapinato da una banda di tre uomini. Anche in quel caso di notte, i malviventi lo hanno lasciato in strada dopo il colpo. Le indagini sono in corso.

Prima ancora era successo a Finocchio dove un giovane di 29 anni era stato sequestrato in un container da due uomini. Il ragazzo era stato minacciato con un coltello, picchiato e poi rapinato di smartphone e denaro. Una somma non sufficiente però, con il giovane romano poi accompagnato ad un vicino bancomat per prelevare altri soldi. Poi la fuga della vittima ed il racconto alla polizia.