Piscina con acqua sulfurea in un'area vincolata, sequestrata

Una piscina riempita di acqua sulfurea in un terreno vincolato a ridosso del fiume Aniene, senza autorizzazione. Succede a Tivoli Terme, provincia nord est della Capitale. Sono stati gli agenti della polizia locale di Tivoli e della polizia della Città metropolitana di Roma Capitale, sabato mattina, a procedere a un sopralluogo nel corso del quale hanno accertato la realizzazione di opere edilizie senza titolo alcuno all'interno di un'area vincolata, consistenti in una vasca – riempita con acque sulfuree attinte dal terreno circostante tramite l'utilizzo di pompe sommerse, per il quale sono in corso i dovuti accertamenti da parte degli organi della Città Metropolitana – e delle sue pertinenze (recinzioni, eccetere).

Ascoltato il pubblico ministero di turno della procura di Tivoli gli agenti hanno proceduto al sequestro della vasca e dell'area circostante, deferendo all'autorità giudiziaria un uomo di 52 anni, residente a Guidonia, trovato sul posto. Le indagini proseguiranno con i dovuti approfondimenti, necessari per ricostruire l'intera vicenda.