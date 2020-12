Mascherine e visiere con false certificazioni CE: sequestrati 187mila articoli

Quasi 200mila fra visiere e mascherine non sicure. Siamo all'aeroporto di Ciampino dove i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Roma 1, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ciampino, nel corso dell’attività di contrasto all’importazione di dispositivi di protezione individuale non sicuri, hanno fermato e sequestrato 12.900 visiere e 175.000 mascherine provenienti dalla Cina.

I dispositivi di protezione individuale, avevano la marcatura CE senza essere conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti dell’UE. Gli importatori sono stati denunciato all'Autorità Giudiziaria mentre mascherine e visiere sono state sequestrate.

