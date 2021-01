L'odore di marijuana nel palazzo attira i controlli: nei guai un 35enne

Erano intervenuti per un furto in appartamento in zona Prenestino, ma mentre stavano uscendo dall'edificio hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente per le scale condiminiali. E' così che la Polizia di Stato ha sequestrato oltre 2 chili di marijuana e 8.490 euro in contanti, a finire nei guai un 35enne originario di Campobasso.

All’interno della casa, nascosta in barattoli riposti su una mensola dietro dei fili elettrici, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato della marijuna trovata anche in altre scatole, dove a dire del ragazzo avrebbero dovuto esserci dei premi per una presunta tombola.

Nel corso della perquisizione, nella cassaforte in una busta su un mobile dell’ingresso e sulla scrivania del soggiorno sono poi stati trovati e sequestrati 8.490 euro.

Al termine degli accertamenti il 35enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.