Marijuana legale: sequestrati 70 chili di canapa sativa, non poteva essere venduta

Oltre i limiti consentiti per legge e quindi non commercializzabile in quanto illegale. Sono 70 i chili di canapa sativa, cosiddetta marijuana light, sequestrati nell'ambito di una serie di controlli attuati negli ultimi 3 mesi a Roma e provincia. Otto le persone denunciate.

Sono stati gli ispettori di agenzia dogane e monopoli, polizia, carabinieri e finanza a eseguire delle verifiche nei cosiddetti canapa shop per verificare la conformità - rispetto ai dettami normativi vigenti - dei prodotti posti in vendita ai consumatori finali a base di canapa sativa.

In tale ottica i controlli si sono concentrati sulla verifica delle corrette autorizzazioni amministrative che gli esercizi commerciali devono avere per confezionare e successivamente vendere i prodotti e sulla giusta etichettatura, apposta su quest’ultimi.

Su circa trenta esercizi controllati venticinque commercializzavano prodotti senza avere la corretta autorizzazione al confezionamento e, inoltre, le etichette apposte non avevano i requisiti minimi (previsti dall’art. 6 del D. Lgs 206/2005). Per tale motivazione, infatti, sono state comminate sanzioni amministrative per circa 27mila euro. In un caso è stata contestata la coltivazione abusiva di quarantaquattro piante di canapa, presenti all’interno di un esercizio commerciale, con relativa denuncia all’autorità giudiziaria competente per territorio. Negli esercizi sottoposti a verifica in totale sono stati sequestrati 70 chili i canapa sativa in quanto l’etichettatura non era conforme.

L’agenzia, vista l’etichettatura insufficiente, nell’ottica di garantire la massima sicurezza ai consumatori, ha proceduto al campionamento della merce messa in vendita, per lo più infiorescenze, le cui analisi chimiche, condotte dal laboratorio chimico dell’Adm di Roma, hanno rilevato la presenza di sostanze chimiche (presenti nella tabella 1 del DPR 309/90, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) superiori ai limiti consentiti e, per tale motivazione, sono stati denunciati, alla magistratura competente per territorio, otto soggetti.

Inoltre, in sei esercizi commerciali, erano in vendita prodotti liquidi da inalazione senza il previsto contrassegno di legittimazione, che prevede la dicitura “Monopolio Fiscale”, pertanto, infatti, è stato contestato, dall’agenzia, il reato di contrabbando con la comminazione di sanzioni per diecimila euro, è stato disposto il sequestro dei prodotti ed è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per cinque giorni.