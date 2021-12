Luci di Natale pericolose e mascherine non sicure, sequestrati 450mila articoli

Luminarie natalizie pericolose e mascherine non sicure. Maxi sequestro a Roma dove sono state rinvenute notevoli quantità di merce, già pronte per la distribuzione al consumo, totalmente prive delle certificazioni di conformità previste dalla normativa unionale sulla sicurezza dei prodotti.

La scoperta nell'ambito delle attività volte alla repressione dei traffici transfrontalieri di prodotti non sicuri per il consumatore finale, e finalizzate anche a contrastare l’immissione in commercio di addobbi e luminarie natalizie privi dei necessari requisiti di sicurezza. In tale contesto i funzionari dell’Ufficio Antifrode e Controlli della DT IV Lazio e Abruzzo, di concerto con l’Arma dei Carabinieri - NAS di Roma, hanno effettuato un controllo nella Capitale presso due esercizi che commercializzano prodotti elettrici natalizi e mascherine facciali nel quadrante est della città.

Disposto il divieto immediato di immissione in consumo di ben 357.000 luminarie natalizie e 101.500 mascherine facciali, che saranno sottoposte, rispettivamente, a perizie tecniche presso l’Istituto italiano per il Marchio di Qualità-IMQ e del Laboratorio Chimico di Roma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.