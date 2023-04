Acquista Gratta e vinci nei negozi autorizzati e li rivende in edicola illegalmente

A segnalare un drastico calo di vendite sono stati i commercianti del quartiere di Roma Nord, quelli autorizzati con tanto di concessione. Un decremento drastico, dovuto a una concorrenza sleale. Ancora un sequestro di Gratta e vinci venduti abusivamente dagli esercizi commerciali. Dopo il sequestro in un bar di Acilia, con il commerciante che veniva rifornito da un altro negozio della Capitale, nel mirino dei controlli dei funzionari dei monopoli per il Lazio è finita una edicola di Roma Nord, che vendeva i tagliandi dopo averli comprati dai commercianti autorizzati. Un guadagno pulito, con il negoziante che a differenza dei colleghi non era tenuto - in quanto non autorizzato - a pagare il canone annuale al concessionario.

Sono stati infatti quasi 500 (477) i gratta e vinci sequestrati dai funzionari della sede di Roma dell'UmL (ufficio monopoli del Lazio) che hanno smascherato il commercio illecito di una edicola di Labaro, dove oltre a giornali e riviste i clienti uscivano con i tagliandi delle lotterie istantanee. Proprio seguendo uno dei clienti gli accertatori sono arrivati all'edicolante, risultato sprovvisto del necessario contratto con il concessionario per l’autorizzazione alla vendita, in relazione alle quali ha dichiarato di essere in attesa della risposta per effettuare regolarmente la compravendita.

"Fai scopa", "Cuccioli d'oro", "Frutti ricchi", "Numeri fortunati", "20X", "Portafortuna", "Numerissimi", "La Star", questi alcuni dei gratta e vinci vendute illecitamenti dall'edicola. Sequestrati i tagliandi, nei confronti del titolare dell’esercizio verrà disposta una sanzione amministrativa, per la violazione accertata, da un minimo di 1.033 euro a un massimo di 10.329 euro, che va ad aggiungersi al sequestro del materiale detenuto e a disposizione per la vendita al pubblico.