Trasporta rifiuti pericolosi nell'agromercato senza autorizzazione, furgone sequestrato

Due furgoni sequestrati ed un venditore deferito. Succede al Centro Agroalimentare Roma nell’ambito di alcuni controlli effettuati all’agromercato di Guidonia nella giornata del 31 marzo.

Le verifiche nell’area di via della Tenuta del Cavalieri da parte dei carabinieri forestali di Guidonia, assieme alle guardie giurate del CAR e gli agronomi sotto la gestione della direzione del Centro Agroalimentare.

In tale ambito un cittadino egiziano di 31 anni, residente a Roma, è stato denunciato per trasporto illecito di rifiuti pericolosi e non. Nel sui Iveco sono infatti state trovate lampade a neon, e rifiuti speciali non pericolosi quali finestre in legno, sedie in ferro, ombrelloni, parti di mobili, materassi, porta lampade in alluminio, una tenda, tubi in plastica, parti di alluminio ed abiti accatastati nel mezzo.

Rifiuti trasportati in assenza della prescritta autorizzazione o autorizzazione all’albo dei gestori ambientali e senza alcun documento di provenienza dei rifiuti.

Sempre nel CAR un secondo sequestro ha riguardato un cittadino peruviano di 31 anni, fermato mentre trasportava illecitamente dei rifiuti speciali pericolosi. Nel mezzo una lastra di guaina catramata contenuta all’interno di 10 sacchi in assenza della prescritta autorizzazione o iscrizione all’albo dei gestori ambientali e senza alcun documento di provenienza dei rifiuti.

Sempre in tale ambito nel padiglione ortofrutta dell’agromercato di via della Tenuta del Cavaliere, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria un commerciante originario della provincia di Latina di 55 anni, per aver messo in vendita verdure non provenienti dal proprio fondo etichettandole con marchio e logo della propria azienda.