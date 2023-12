Sequestrato appartamento occupato da rampollo dei Moccia: dovrà liberarlo prima di Capodanno

Un altro appartamento occupato abusivamente dalla famiglia Moccia a Tor Bella Monaca sarà preso liberato e restituito al comune di Roma. Questa volta i carabinieri, su delega della procura di Roma, hanno dato esecuzione a un provvedimento che dispone il sequestro preventivo di un'abitazione al civico 90 di via dell'Archeologia.

La casa era stata occupata da Denny Moccia, rampollo 26enne della famiglia ormai insediata a Tor Bella Monaca da anni, e finito nei guai già un anno fa per una spedizione punitiva in un bar che affaccia su via Paolo Ferdinando Quaglia. In quell'occasione furono arrestate sei persone, tra cui lui.

La denuncia ad agosto

La notifica dell'atto, si legge in una nota, costituisce "l'epilogo dell'intenso monitoraggio e controllo del territorio da parte dei reparti dell'Arma in collaborazione con il comune di Roma, le società e gli enti che li gestiscono, avviato anche a seguito della denuncia per invasione di terreni o edifici dello scorso mese di agosto". In quella occasione i militari di Tor Bella Monaca accertarono che Denny Moccia vive nell'appartamento di proprietà comune di Roma e gestito da 'Aequa Roma' senza alcun titolo.

Lo sgombero

Le indagini hanno così permesso di disporre al gip il "sequestro preventivo dell'immobile finalizzato allo sgombero" e alla restituzione l'appartamento per una prossima assegnazione. A Denny Moccia è stato intimato di liberare l'appartamento prima di Capodanno, entro il 30 dicembre 2023, giorno in cui i carabinieri provvederanno alla restituzione dell’appartamento al comune di Roma.

Il precedente

Non è la prima volta che un membro della famiglia Moccia viene sgomberato da un appartamento. Nel luglio del 2022, dopo le denunce dei residenti e vari articoli di RomaToday del 4 febbraio prima e del 29 aprile poi, un appartamento all'interno 70, del 13esimo piano della 'torre della Legalità' di via Santa Rita da Cascia nel quale fino all'anno precedente vivevano, seppur morosi, i membri della famiglia Moccia, è stato assegnato. Ad abitarle ora ci sono persone che prima vivevano nell'occupazione di viale della Primavera.