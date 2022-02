La tratta sarda della droga, secondo maxi carico bloccato in un mese: preso trafficante

Ancora un maxi carico di droga sequestrato dalla finanza al porto di Civitavecchia. Il secondo in un mese. Un viaggio "stupefacente", che il trafficante di turno stava facendo lungo la tratta Sardegna - Roma. Un percorso che, ormai da tempo, chi trasporta droga percorre e che, recentemente, è tornato a battere.

Nell'ultima operazione firmata dalla guardia di finanza dieci giorni fa, e resa nota oggi, sono stati sequestrati oltre 60 chilogrammi di marijuana proveniente dalla Sardegna. A dare l'allarme ai baschi verdi del comando di Roma è stato l'interesse per il carico trasportato da un furgone manifestato dal cane antidroga Losna.

Fermato il mezzo, gli investigatori hanno quindi riscontrato la mancanza di documentazione di accompagnamento della merce e l'atteggiamento del conducente hanno insospettito le fiamme gialle di Civitavecchia, che hanno deciso di ispezionare accuratamente il mezzo, scovando buste di cellophane sottovuoto contenenti infiorescenze di marijuana.

L'autista del veicolo, un italiano di 45 anni, è stato arrestato per l'ipotesi di reato di traffico di droga. "La misura è stata adottata allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza", spiega la finanza. A fine dicembre, erano stati sequestrati 76 chili di droga, arrivati a Roma direttamente dalla Sardegna. Ancora.