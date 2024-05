Fa sequestrare e torturare un uomo, 'Tonno' tradito dai colloqui dei "suoi" uomini in carcere

Fonte Nuova dista una mezzora da Roma. Lì, nel comune della provincia nord est della Capitale, la Suburra è verace, familiare. Chi comanda lo fa in tutti i modi possibili, perché l'unico interesse è quello di tenere le mani ben salde sul territorio.

'Tonno", un uomo di 39 anni, lo sa bene. Le basi del suo regno, neanche a dirlo, sono lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un giro che, tra i palazzi popolari e non solo, lo ha fatto salire di grado tanto da mettere insieme un bel gruppo, tra amici, parenti e amici di amici.

Il carisma di 'Tonno'

Un gruppo che 'Tonno' avrebbe sempre cercato di proteggere. Nessuno si doveva permettere di fargli uno sgarbo, né a lui e né a suoi uomini. Qualcuno, invece, lo ha fatto. Ha truffato le persone sbagliate, i sodali di Tonno che di tutta risposta di sono vendicati e per quella storia, nel 2020, sono finiti in carcere. A volere quella vendetta sarebbe stato proprio Tonno mandante del sequestro di persona e delle torture di cui il truffatore incauto è stato vittima.

Per tutto questo tempo, però, il 39enne l'aveva fatta franca. A tradirlo, ironia della sorte, sono stati i colloqui intercettati in carcere all'insaputa dei "suoi" uomini che, insieme alle indagini dei carabinieri di Monterotondo e della procura di Roma, hanno ricostruito il ruolo di Tonno ora arrestato perché accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

La truffa e il sequestro

Per raccontare questa storia criminale bisogna fare un lungo passo indietro fino al 2018 quando un uomo, oggi 46enne, tentò di truffare tre uomini di Fonte Nuova, all'epoca dei fatti di età compresa fra i 23 e 37 anni. I tre uomini violenti, sodali di Tonno, avevano chiesto al 46enne altrettanti patenti false ma, dopo aver pagato 4500 euro, si erano resi conto che quei documenti erano stati contraffatti in maniera grossolana. E così è scattata la vendetta.

Prima malmenarono il truffatore in strada davanti a numerose persone e poi lo fecero salire in un'auto conducendolo presso l'abitazione di uno di loro all'interno della quale, dopo avergli sottratto vettura e cellulare, gli aguzzini hanno continuato a picchiarlo brutalmente a pugni e calci per tutta la sera del 4 settembre, minacciandolo di morte con una pistola, chiedendo come prezzo della liberazione 20.000 euro.

Le indagini

E così, i tre, al termine di un primo filone di indagine, nel gennaio 2020 furono arrestati per i gravi indizi di colpevolezza raccolti a loro carico, per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali gravi e rapina. A volere quella vendette fu 'Tonno'. Il motivo era semplice, nessuno si poteva permettere di truffare i "suoi" uomini.

Il 39enne, come emerso dalle indagini e come spiegano procura e carabinieri, è già sottoposto a molteplici procedimenti penali, nonché destinatario di misura cautelare per ipotesi di reato associativa nel mondo degli stupefacenti, con ruolo di vertice. Indagini che, secondo gli inquirenti, dimostrerebbero la sua "particolare capacità criminale" e del "rispetto" di cui gode a Fonte Nuova.

Le intercettazioni

I tre sodali di 'Tonno' arrestati, però, in carcere diventano insofferenti. Non sapendo di essere intercettati, durante i colloqui, si sfogano. Hanno paura della pesante accusa che pende sulle loro teste: "So tutti avvelenati col 'Tonno', non lo so io che cazzo ha combinato, non lo so", dicono. E ancora, consapevoli del fatto che si autodenuncerà, sottolineano: "Che te pensi, che alza la mano e te fa uscì?".

A dare peso alle volontà e alla presenza di 'Tonno' durante quel sequestro di persona sono anche altre intercettazioni: "Il 'Tonno' gli dava tutti i calci, pure col pugno de ferro col pugno de ferro. Lo ha acchiappato pe' le palle, lo torturava. Gli metteva le dita in bocca, così".

L'arresto

Dichiarazioni che, sommate alle indagini dei carabinieri, hanno permesso di raccogliere "gravi elementi indiziari" a carico d' 'Tonno', che in quel lontano 2018 aveva avallato la spedizione punitiva, partecipando anche. Una persona che nessuno aveva avuto il coraggio di denunciare, per timore delle ripercussioni che avrebbe potuto mettere in atto, ma per il quale è scattata comunque l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.