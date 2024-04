Investimenti in criptovalute senza nessuna autorizzazione, sequestrati 63 milioni di euro

Pubblicizzavano su Facebook e Instagram maxi guadagni grazie a investimenti in criptovalute. Tutti soldi garantiti, dicevano, facendosi vedere professionali anche grazie a una applicazione ad hoc e una moneto cripto che avevano creato. Peccato che le promesse fatte erano prive delle autorizzazioni di legge.

Una sistema abusivo che ha portato la finanza a individuare e sequestrare oltre 776 milioni di criptovalute aventi un controvalore di circa 63 milioni di euro. A finire nei guai sono state 21 persone più un'altra arrestata un mese fa e ora sottoposta all'obbligo di firma, un romano considerato il "guru" del gruppo. Le ipotesi di reato, a vario titolo, sono quelle di associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria.

Il gruppo aveva base operativa a Frascati, ma operava su tutto il territorio nazionale. "Gli indagati, attraverso l'utilizzo dei social network, avrebbero promosso investimenti in criptovalute su piattaforme online prive delle prescritte autorizzazioni di legge. Gli investimenti proposti, nella prospettiva di 'arruolare' nuovi investitori e attrarre capitali sempre maggiori, prevedevano rendimenti alti a cadenza settimanale", ha spiegato la finanza.

In sostanza il gruppo si muoveva usando la schema Ponzi, il meccanismo economico truffaldino più famoso al mondo che si ispira ai modelli piramidali. Uno schema che promette guadagni elevati in tempi rapidi ai primi investitori che riescano ad attirarne di nuovi. Il sistema si basa quindi sul passaparola e sull'accattivante promessa di un incentivo economico per chi si occupi di reclutare nuovi investitori, semplicemente vendendo una bugia.

All'esito delle attività investigative "sono stati raccolti rilevanti elementi indiziari in ordine al coinvolgimento" di una società italiana con base a Bolzano che, operando abusivamente sul mercato, avrebbe creato una moneta digitale offerta come forma di investimento attraverso il proprio sito web. Nei loro confronti, è stato eseguito il sequestro di oltre 776 milioni di criptomonete aventi un controvalore di circa 63 milioni di euro.

Il "guru" romano, inoltre, quando è stato chiamato dalla finanza a raccontare le sue verità aveva preferito recarsi allo scalo aeroportuale di Fiumicino. È stato bloccato poco prima che si imbarcasse in un volo diretto in Polonia.