Sequestrata una casa popolare: era stata occupata da una famiglia

Avevano occupato una casa popolare. I carabinieri di Tor Bella Monaca, però, dopo una segnalazione e le indagini l'hanno sottoposta a sequestro preventivo. L'appartamento è di proprietà del Comune di Roma e si trova in via dell'Archeologia 88, alla scala F.

L'immobile era stato occupato abusivamente da un uomo romano, già indagato per invasione di terreno o edifico, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari con controllo elettronico per la violazione della legge sugli stupefacenti in un'altra città.

Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Roma su richiesta della locale procura. All'atto dell'esecuzione del sequestro, i carabinieri hanno scoperto che una donna, figlia dell'indagato, aveva ancora la disponibilità di quell'appartamento ed è stata sua volta denunciata per lo stesso reato, uscendo spontaneamente.