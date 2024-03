Mercato Esquilino: carne e frutta conservate in pessimo stato in due cantine usate come deposito

Carne, frutta e verdura conservate in due cantine utilizzate come deposito, ma in pessime condizioni igienico sanitarie. Siamo all'Esqulino dove i carabinieri della stazione Roma Piazza Dante e del gruppo tutela salute hanno effettuato una serie di ispezioni amministrative a carico di alcuni box di vendita alimentari all’interno del mercato rionale Esquilino in via Principe Amedeo.

Ad esito dei controlli nel mercato coperto del quartiere multietnico della Capitale, i militari hanno sanzionato i titolari di due rivendite per un importo totale di 8.000 euro per omessa notifica all’autorità competente di deposito derrate alimentari, carenze igienico sanitarie e promiscuità tra tipologie alimentari.

I carabinieri hanno anche sottoposto a sequestro amministrativo due cantine adibite a deposito, in uso agli stessi titolari sanzionati, nelle quali sono risultate stivate derrate alimentari confezionate e non, unitamente a prodotti di ortofrutta e carni conservate in frigoriferi, con evidenti carenze igienico sanitarie.