Botti illegali: sequestri a Roma e Ciampino

Botti di capodanno illegali nascosti e detenuti sotto banco. Ancora sequestri a Roma e provincia. Nel primo caso sono stati oltre 50 i chili di materiale pirotecnico ad essere stati sequestrati giovedì mattina dagli uomini del gruppo sicurezza pubblica emergenziale di Roma Capitale, in via Prenestina . Gli uomini del dottor Stefano Napoli, impegnati nelle operazioni "capodanno sicuro" hanno provveduto a deferire all’autorità giudiziaria, due cittadini italiani di 63 e 24 anni ed a contattare gli artificieri per valutare e rendere inerte il materiale esplodente.

Sull'episodio è intervenuto il Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) , che per voce del Segretario Romano Marco Milani rende noto: "Operazioni ormai quotidiane come quella odierna, dimostrano la prevalente presenza delle Polizie Locali d'Italia, a garanzia della sicurezza dei territori urbani. Un ruolo ed una presenza che richiedono giusti riconoscimenti e tutele, al pari di ogni lavoratore delle altre forze dell'ordine e non certo indecorose ed inadeguate proposte di riforma, contro cui la categoria ha indetto uno sciopero generale per il prossimo 15 gennaio".

Botti sotto banco a Ciampino

Nel secondo caso sono invece stati i finanzieri del gruppo della guardia di finanza di Frascati a scoprire e sequestrare, all’interno di un negozio di Ciampino gestito da cittadini cinesi, oltre 22.000 fuochi pirotecnici pericolosi, esposti per la vendita al dettaglio accanto ad altra merce altamente infiammabile.

I “botti di capodanno”, che erano detenuti “sotto banco”, possono essere maneggiati esclusivamente da persone in possesso di requisiti specifici per uso professionale. Il titolare del negozio è stato denunciato alla procura della repubblica di Velletri per le ipotesi di reato di abusiva detenzione e vendita di materiale esplosivo.

L’operazione si inquadra nelle attività quotidianamente svolte dalla guardia di finanza della Capitale a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.