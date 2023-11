Tir dalla Bulgaria con 3600 chili di botti di Capodanno, fermato al casello autostradale

Poco più di un mese al Capodanno ma per alcuni i preparativi sono già in corso. Per esempio per chi fa soldi con i 'botti' di fine anno, immessi sul commercio illegale senza autorizzazioni e garanzie. Proprio un importante carico di artifici pirotecnici è stato intercettato dalla polizia in autostrada, nascosto in un tir con targa bulgara.

Sono stati gli agenti della sottosezione polstrada Roma Nord all'altezza del casello di Fiano Romano, sull'autostrada A1, a controllare un autoarticolato con targa bulgara, condotto da un cittadino bulgaro, che trasportava artifici pirotecnici.

Oltre a essere state contestate infrazioni di carattere amministrativo legate al trasporto della merce, con conseguente fermo amministrativo del veicolo e ritiro della patente per la successiva sospensione, è stato accertato da approfondite verifiche, che la merce trasportata, 3600 chili di botti di Capodanno, confezionati in 12 pallet per 21600 confezioni totali, pari a 64800 singoli artifici, era di illecita produzione, e non di libera vendita e trasporto come sembrava in un primo momento.

In particolare il confezionamento dei prodotti non era conforme alle normative vigenti, mancando di alcune indicazioni, come la marcatura di certificazione e il marchio della ditta produttrice. Il conducente quindi è stato denunciato alla magistratura per il trasporto di materiale esplodente senza la prescritta autorizzazione dell’autorità. Tutti gli artifizi sono stati sequestrati e affidati agli artificieri della questura di Roma per la custodia e distruzione presso un deposito autorizzato.