Dalla villa alla tavola calda, il tesoro del capo "dell'enclave della 'ndrangheta a Roma"

Aveva messo in piedi un giro d'affari dello spaccio che partiva dalla provincia di Roma e costeggiava gran parte del raccordo anulare, da Casalotti alla Borghesiana. A gestirlo, il capo del sodalizio: Pasquale Vitalone, un uomo di 42 anni, il cui nome è stato spesso accostato - perché in organico - alla 'ndrina degli Alvaro di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, ma stabilito ormai da tempo a Sacrofano.

Un nome noto, balzato agli onori della cronaca nel febbraio del 2021 - quando in una operazione fu arrestato insieme ad altre 32 persone - e tornato d'attualità nelle scorse ore. Pasquale Vitalone, nonostante sia già in carcere, compare tra i 43 arrestati nell'operazione Propaggine. Un personaggio di spicco "dell'enclave della 'Ndrangheta a Roma" e vicino alla cosca degli Alvaro di Sinopoli da cui comprava la droga.

Oggi i carabinieri, che un anno fa smantellarono appunto la sua organizzazione che spacciava stupefacenti a Casal del Marmo, Prima Porta, Borghesiana e nei comuni di Sacrofano, Riano, Capena, Morlupo e Cerveteri, lo hanno colpito nuovamente, questa volta con un nuovo provvedimento che ha dato un duro colpo al suo patrimonio. Dopo una serie di indagini patrimoniali e bancarie, gli è stato notificata la misura di prevenzione patrimoniale e il sequestro di beni.

Stando agli inquirenti, Vitalone è ritenuto "socialmente pericoloso in ragione di numerosi procedimenti penali nei quali è stato condannato per associazione mafiosa e reati contro il patrimonio". Le attività investigative hanno consentito di ricostruire e individuare parte dei beni illeciti di Vitalone pare i mezzo milione di euro.

Oggetto del provvedimento una villa con giardino nella disponibilità materiale della moglie di Vitalone, del valore di circa 250.000 euro e una attività di ristorazione tavola calda con annessa tabaccheria, anche questa del valore stimato complessivamente in circa 250.000 euro.