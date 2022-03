Sequestrato il tesoro del narcos David Cittadini: un milione di euro tra case e Rolex

Dopo l'arresto, la mannaia del sequestro dei beni. David Cittadini, narcotrafficante arrestato a Roma nel maggio 2021 dopo 15 anni di latitanza, si trova di nuovo protagonista della cronaca a seguito del sequestro del suo tesoro. Ad eseguire il provvedimento i carabinieri del comando provinciale di Roma che, al culmine di accurate indagini, hanno ricostruito i beni in carico all'uomo. Un sequestro firmato dal tribunale di Roma, a carico di Cittadini che, si legge in una nota dei carabinieri è "ritenuto socialmente pericoloso poiché condannato per reiterati fatti di narcotraffico. L’odierno provvedimento si inserisce nella più ampia strategia di contrasto alle associazioni criminali con l’aggressione dei loro patrimoni illecitamente accumulati".

I beni sequestrati

Un tesoro da un milione di euro. Un conto corrente da 400.000 euro al quale si affianca una casa da 500.000 euro. In una cassetta di sicurezza inoltre ritrovati quattro rolex del valore totale di poco meno di 100.000 euro.

L'arresto

Cittadini era stato tratto in arresto, dopo 16 anni di latitanza, il 26 maggio 2021 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in quanto doveva scontare una pena di anni 13 anni e mesi 4 di reclusione. I carabinieri, in previsione del compleanno della figlia, si erano appostati per giorni davanti l’abitazione della madre dell’uomo, ubicata nel quartiere Tuscolano della Capitale e, dopo aver notato un soggetto che era entrato repentinamente all’interno dell’edificio, avevano deciso di fare irruzione nell’appartamento sorprendendo il latitante mentre tentava di nascondersi nella camera da letto.