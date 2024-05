Acque sporche nelle fognature e lavoratori "in nero", sequestrati tre autolavaggi

Due sospensioni delle licenze e un sequestro penale. Nel mirino dei carabinieri alcuni autolavaggi in provincia di Roma. Sono stati i militari della compagnia di Monterotondo, unitamente a personale del nucleo ispettorato lavoro di Rieti e del nucleo forestale carabinieri di Monterotondo a sanzionare i tre autolavaggi presenti nel comune di Mentana. In particolare, gli accertamenti hanno consentito di rilevare alcune irregolarità sia in materia ambientale che in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro; per tali motivi, un autolavaggio è stato sequestrato penalmente, in quanto sversava le acque di risulta direttamente nella pubblica fognatura, mentre gli altri due autolavaggi sono stati sospesi per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per utilizzo di lavoratori in nero. Ai titolari dei tre autolavaggi sono state elevate anche sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di euro 14.500.



I controlli, in particolare rivolti agli autolavaggi, svolti dai carabinieri nelle ultime settimane, hanno consentito di riscontrare irregolarità in tutte e

15 le attività sottoposte a verifica nei comuni di Monterotondo, Mentana, Fiano Romano e Fonte Nuova; ad oggi, 3 sono state sequestrate penalmente e 10 sospese temporaneamente, fino al superamento delle criticità riscontrate. Infine 15 sono stati i lavoratori “in nero” scoperti.

Controlli ai minimarket

Le sanzioni sono arrivate nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai militari delle compagnia eretina a Mentane e Fonte Nuova. In tale contesto i Nas di Roma hanno controllato anche alcuni esercizi commerciali del circondario. Sono stati quindi sanzioni 2 market ed una frutteria per la mancata applicazione delle procedure sulla sicurezza alimentare, nonché per la messa in commercio di buste in plastica non biodegradabili; in un caso è stata anche accertata la vendita di articoli di monopolio senza la prevista autorizzazione; elevante sanzioni per un valore complessivo di oltre 10.000 euro.