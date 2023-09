Autolavaggio abusivo: le acque reflue scaricate direttamente nella rete fognaria

Un autolavaggio abusivo ai Castelli Romani. Siamo ad Ariccia, dove è stato denunciato all'autorità giudiziaria un cittadino del Bangladesh. L'uomo aveva dato vita all'attività commerciale in località Galloro senza essere in possesso dell'Autorizzazione unica ambientale (Aua). L'attività artigianale è stata quindi chiusa immediatamente e le attrezzature sequestrate.

L'uomo è stato sorpreso dagli agenti della polizia locale del comune di Ariccia intento al lavaggio di un autoveicolo. Attivati i controlli, si è scoperto che le acque reflue venivano immesse direttamente nella rete fognante attraverso un pozzetto munito di griglia, utile a raccoglierne le acque reflue, invece di esser preventivamente trattate. Inoltre, si è appurato che il soggetto responsabile non era neanche in possesso di documentazione attestante il regolare smaltimento dei fanghi di risulta di un eventuale trattamento dei liquidi scaturiti dal lavaggio.

All’interno dell'immobile (in locazione) è stato rinvenuto un composto di apparati apparentemente funzionali alla depurazione ma non attivi. Il titolare dell’autolavaggio è stato anche multato per illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie, in quanto dopo accurati controlli si è scoperto che non risultava iscritto all'albo delle imprese artigiane. Complessivamente le sole sanzioni amministrative arrivano fino a un massimo di 5.500 euro.

"Desidero ringraziare gli agenti della polizia locale – dichiara il comandante dei caschi bianchi di Ariccia Francesco Caporaso - che hanno portato avanti con successo un’operazione molto importante nel campo della tutela e della salvaguardia ambientale. I controlli proseguiranno in collaborazione con la procura della Repubblica di Velletri".