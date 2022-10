Gomme da cancellare e pennarelli pericolosi per la salute, sequestrati 23 milioni di articoli di cartoleria

Ventitre milioni di articoli di cartoleria non a norma, pertanto pericolosi per la salute degli studenti e dei bambini. Il maxi sequestro è stato effettuato dalla guardia di finanza che ha passato al setaccio fornitori all'ingrosso e negozi di prossimità in diverse zone della Capitale. Sei gli esercizi commerciali che avevano messo in commercio la merce non idonea. Valore sul mercato oltre 20 milioni di euro.

E' questo il bilancio del piano straordinario di controlli attuato dai baschi verdi del gruppo pronto impiego di Roma che, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, hanno controllato diversi negozi e magazzini della città.

In 6 depositi all’ingrosso e punti vendita al dettaglio sulla via Casilina, via Maggi (zona Torpignattara) ed in via dell’Omo, nel quartiere di Tor Tre Teste i prodotti non a norma: temperamatite, spillatrici, pistole sparapunti, pile, pennarelli, pennelli, evidenziatori e gomme da cancellare – le cui confezioni erano sprovviste delle indicazioni in lingua italiana e del contenuto minimo di informazioni, quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei minori.

Sei le persone, tutti cittadini cinesi, segnalate in via ammninistrativa alla camera di commercio di Roma - quali rappresentanti legali di altrettante società - per violazioni al cosiddetto "codice del consumo".

