Trasforma area di parcheggio in un mercato all'aperto, sequestrata dalla polizia locale

Sulla carta un'area destinata al parcheggio nella realtà un mercato ortofrutticolo all'aperto. Siamo ad Ottavia dove nella giornata di martedì le pattuglie del GSSS e del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale hanno posto sotto sequestro l'area.

Il terreno, di proprietà privata, era stato dato in affitto a un cittadino di nazionalità egiziana, come area parcheggio ma, recentemente, ne aveva cambiato la destinazione d’uso allestendo anche una struttura, in legno e lamiere, dove esponeva e vendeva la merce. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per irregolarità edilizie.

Sono in corso ulteriori accertamenti sui titoli autorizzativi e per presunti illeciti ambientali legati alle modalità di smaltimento dei rifiuti, trovati accatastati su una porzione del terreno, prospiciente alla ferrovia e in quanto tale sottoposto a vincolo ferroviario e paesaggistico.