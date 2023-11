Anziana morta schiacciata da albero, 30 piante sequestrate. Il punto sulle indagini

La procura di Roma vuole vederci chiaro. Gli oltre 300 interventi per rami e alberi caduti a Roma due giorni fa, sono un evento che merita un approfondimento. Ecco perché trenta porzioni di piante crollate ieri sono state sequestrate. Il tutto mentre a Monteverde è rimasta solo una porzione di tronco all'altezza del civico 56 di via di Donna Olimpia dove Teresa Veglianti è morta a 82 anni, travolta da un olmo di fronte alla sua abitazione.

I rilievi e le indagini

Nella giornata di domenica gli operatori del servizio giardini hanno lavorato e potato alcuni alberi su quella strada per la messa in sicurezza. Sui resti del tronco spezzato, sequestrato dalla procura, saranno fatti invece una serie di accertamenti.

Sul caso indagano i carabinieri forestali insieme con gli agenti del XII gruppo Monteverde. Non si esclude poi che nelle prossime settimane possano essere ascoltati anche i responsabili del municipale. Così come bisognerà far luce sul rogo che due anni fa aveva coinvolto proprio quell'alberatura. Il calore, nel corso del tempo, potrebbe aver logorato l'olmo?

"Manutenzione fatta"

La versione del Campidoglio, per bocca del sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessore Sabrina Alfonsi è chiara: "Non si tratta di un problema di mancata manutenzione, ma le cause di questo crollo, che ha avuto purtroppo conseguenze tragiche, sono da ricercare con ogni probabilità in una giornata di allerta meteo per vento con raffiche improvvise e particolarmente intense, fino a 80 kmh. Una giornata che ha registrato il verificarsi di numerosi altri episodi di crollo di interi alberi o grossi rami in tutti i quadranti della città, con danni alle auto e in qualche caso il coinvolgimento, per fortuna senza conseguenze serie, di alcune persone".

Sequestrati 30 alberi

Ecco perché quelli su Donna Olimpia non saranno gli unici accertamenti in programma. Secondo quanto si apprende, infatti, sono oltre 30 le porzioni di alberi sequestrati dopo la giornata di sabato scorso.

Verifiche che serviranno per determinare sia lo stato dell'albero caduto in via di Donna Olimpia, ma anche per effettuare controlli effettuati sulle altre alberature. Accertamenti, a quanto si apprende, potrebbero riguardare anche l'allerta meteo che era stata diramata e le misure adottate alla luce di questa.