Spaccio senza sosta a Roma est: sequestrati 56 chili di droga

Spaccio senza sosta a Roma est, tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata. Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno eseguito mirati blitz nelle note piazze di spaccio di quel quadrante di città arrestando cinque persone e nel corso di una attività sono stati sequestrati 56 chili di droga tra hashish e marijuana.

Nella serata di ieri, in via Bitritto, i militari hanno rinvenuto all'interno dell’abitazione di una coppia di romani, rispettivamente di 70 e 59 anni, un ingente quantitativo di stupefacente, ben 50 chili di marijuana e ulteriori 6 di hashish, contenuti all’interno di un borsone. Dopo l’arresto i due sono stati condotti in caserma mentre, la droga è stata sequestrata.

In una nota piazza di spaccio di via Giovanni Battista Scozza, i carabinieri di Tor Bella Monaca hanno poi arrestato un 31enne romano, mentre in via Sant'Elpidio a Mare, in località Corcolle, in manette è finito un 30enne romano, senza fissa dimora e con precedenti, notato mentre spacciava dal finestrino di una utilitaria. I militari dopo aver assistito allo scambio sono intervenuti bloccandoli entrambi.

A seguito della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish e della somma contante di 280 euro, ritenuto provento della pregressa attività di spaccio mentre, l’acquirente è stato identificato e segnalato all’ufficio territoriale del governo di Roma, quale assuntore.di fermarlo sono stati colpiti più volte dall’uomo con calci e pugni, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Una volta messo in sicurezza è stato perquisito e trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, della somma contante di 120 euro e di un coltello a serramanico della lunghezza di 24 centimetri. La droga, il denaro e il coltello sono stati sequestrati e il 31enne condotto in caserma, dovrà rispondere anche del reato di resistenza.

In via Casilina, nei pressi della fermata della metro Giardinetti della metro C, i carabinieri di Tor Vergata hanno arrestato un cittadino straniero di 33 anni, disoccupato e con precedenti. Lo straniero è stato notato aggirarsi con fare sospetto e quindi fermato per un controllo e trovato in possesso di 10 dosi di eroina del peso di circa 9 grammi.