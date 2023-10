Maxi sequestro di droga: due ventenni arrestati con 43 chili di hashish. Uno dei due era stato gambizzato 8 mesi fa

Oltre 43 chilogrammi di hashish, tre pistole, decine di proiettili e due etti di cocaina. Droga e armi per lo spaccio che viaggiavano tra i Castelli Romani e il litorale della provincia di Roma.

La polizia di Stato ha così scoperto un collegamento "stupefacente" tra Ciampino e Ardea. Un blitz che ha il sapore di un tassello importante di una indagine che potrebbe diventare più grande, anche perché il sequestro è di quelli di rilievo. Così come il nome di uno dei due arrestati.

La gambizzazione a Morena

Secondo quanto emerso, infatti, gli uomini del commissariato Marino erano sulle tracce di un ragazzo di 22 anni che, a bordo di una potente BMW, faceva spola tra un'abitazione di via di Morena, a Ciampino, e una ad Ardea, in una zona residenziale. Il giovane, lo scorso febbraio, era stato gambizzato a Morena mentre era con un 27enne.

Un agguato ancora avvolto nel mistero con le due vittime che si rifugiarono nel silenzio. La polizia, da quel momento, non lo ha perso di vista. ll 22enne è stato notato mentre puntualmente, si dirigeva sempre all'interno di un villino delimitato da una recinzione in muratura e due cancelli in ferro che ne impedivano la visuale dall'esterno.

Droga e armi in villa

Così gli agenti, considerata l'invalicabilità dell'edificio, hanno atteso che qualcuno uscisse e sono riusciti ad accedere cogliendo di sorpresa chi c'era dentro. In compagnia del ragazzo di 22 anni già gambizzato a febbraio anche una ragazza di 21, entrambi del frusinate. La scoperta più importante, però, è stata la droga trovata.

Nel villino c'erano infatti ben 43,5 chilogrammi di hashish suddivisi in diversi panetti, quasi due etti di cocaina e oltre 3 mila euro in contanti, assieme a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Non solo.

Gli agenti hanno anche sequestrato anche una pistola Beretta 6.35 con il relativo munizionamento di 13 proiettili, una pistola Bruni 92/S replica con canna alterata e una pistola Revolver P.A.K. 9 millimetri. Ultimate le indagini, i due ragazzi sono stati arrestati. Ora gli investigatori dovranno capire chi c'era dietro quel giro di spaccio, da dove arrivava la droga e chi fossero i clienti.