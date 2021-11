Due milioni di euro di 'coca' al posto della ruota di scorta, il viaggio di due corrieri della droga

Erano in viaggio su due auto diverse. Marciavano senza correre troppo, per non destare sospetti, ma sulle loro tracce - ormai da tempo - c'erano i carabinieri che hanno aspettato il momento giusto per agire. È così che il viaggio di due corrieri della droga si è interrotto, finito con le manette ai polsi e, soprattutto, con un maxi sequestro di cocaina. Ben 42 i chili trovati già divisi in panetti e pronti alla vendita al dettaglio che avrebbero fruttato almeno due milioni di euro.

Polvere bianca, tutta nascosta nel vano del portabagagli che conserva la ruota di scorta. Il blitz, con il conseguente doppio arresto, è scattato nel pomeriggio di sabato. I due corrieri, un 29enne campano e un 46enne romano, stavano marciando sulla A1 quando la palette dai carabinieri della compagnia di Tivoli li ha costretti a fermare all'altezza dell'uscite con Guidonia, uno degli snodi dello spaccio con i corrieri che spesso si dividono portando la 'merce', chi a Roma est, chi in periferie e chi - in alcuni casi - anche nel basso Lazio o in Campania.

Fatto sta che, in questo caso, già dai primi momenti del controllo, i militari notano un forte nervosismo dei rispettivi conducenti delle due Pegeout, decidendo così di approfondire il controllo. La successiva perquisizione, ha permesso quindi di sequestrare nei rispettivi vani portabagagli, 21 chili di cocaina purissima. Il 29enne campano ed il 46enne romano, già conosciuti ai carabinieri, sono stati dunque arrestati e messi disposizione della magistratura di Tivoli. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre due milioni di euro. I carabinieri, che continuano le indagini, dovranno ora stabilire il canale di approvvigionamento e dove la 'coca' sarebbe dovuta arrivare.