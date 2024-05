Narcos Capitale, bloccato doppio carico di 340 chili di droga dalla Spagna nascosti tra frutta e verdura

La tratta della droga tra la Spagna e Roma, resta sempre attiva, florida. Lo raccontano le indagini, i sequestri e le vie di fuga che da anni adottano personaggi di spicco della criminalità. I metodi per trasportare i carichi di quintali di sostanza stupefacente sono sempre più ingegnosi, chi li nasconde nei porta bancali laterali del camion, chi tra carrozzine per disabili e passeggini, chi tra i listoni di parquet e chi, come negli ultimi due casi, nelle cassette di frutta e verdura.

A ricostruire la tratta e bloccare l'ultimo doppio carico da 340 chilogrammi di hashish e marijuana sono stati i finanzieri del comando provinciale di Roma e il personale dell'agenzia delle dogane e monopoli di Civitavecchia che, a distanza di pochi giorni, hanno arrestato i conducenti di due autoarticolati provenienti da Barcellona. Si tratta di due corrieri della droga un portoghese e un italiano accusati di traffico internazionale di stupefacenti.

La droga, secondo quanto appreso, era nascosta tra i bancali di frutta e verdura. Chi l'aveva occultata aveva provato a giocare anche sul fattore cromatico, ricoprendola di buste gialle, per esempio, se messe tra le casse di patate, o verdi se messe tra quelle di spinaci. Difficili da notare all'occhio umano, ma non al fiuto dei cani Ice e Jackpot, in dotazione al gruppo di Civitavecchia della finanza.

La droga avrebbe fruttato, una volta raggiunte le piazze di spaccio, ricavi per oltre 3 milioni di euro. Il carico di copertura, centinaia di casse di frutta e verdura fresca, è stato donato ad associazioni di volontariato attive nella locale cittadina per essere destinate a persone bisognose, su disposizione della locale procura della Repubblica.