Blitz tra i ristoranti etnici ed i market, sequestrati 300 chili di pesce

Pesce mal conservato nei ristoranti e nei market. Nella giornata di ieri, il personale della Sezione Polizia Marittima Ambiente e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto di Roma, nell'ambito di una mirata attività volta alla verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di commercializzazione e somministrazione di prodotti della pesca, ha accertato come in alcuni market e ristoranti entici di Monterotondo ci fosse del prodotto ittico di vario tipo privo di tracciabilità, etichettatura e del marchio CE.

L'operazione ha portato al sequestro di 300 chili circa di prodotto ittico; a carico dei responsabili sono stati elevati 4 verbali amministrativi per un totale di 6000 euro.

Il personale del Compartimento Marittimo di Roma, sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima del Lazio, opera costantemente su tutto il territorio con l'intento di assicurare un adeguato livello di tutela della salute dei consumatori della vasta zona del litorale e dell’hinterland romano.