Le tigri del Bengala di Roma, l'industria dei sequestri di persona da decine di migliaia di euro

"Mamma, devi dargli i soldi che questi mi ammazzano". La frase, quasi strozzata in gola, è di un uomo del Bangladesh di 53 anni, rapito, picchiato e sequestrato per tre giorni da una banda composta da connazionali bengalesi, un indiano e un afghano. Popoli storicamente legati alla regione del Bengala, quella delle tigri.

Himel, Roni, Arif e Alì. Sono questi i quattro soprannomi del gruppo delle "tigri" di Roma che hanno sequestrato a fine settembre un uomo di origini bengalesi, chiedendo e ottenendo 10mila euro di riscatto. Con loro c'erano anche altri uomini, almeno 5, ma al momento non oggetto di indagine perché non riconosciuti dalla vittima.

Nelle loro intenzioni c'era quella di rapire nuovamente il 53enne anche una seconda, una terza, una quarta e una quinta volta per ottenere altro denaro. Un business redditizio e che, nelle comunità del Bengala a Roma, pare non essere una novità.

Il sequestro di persona

A raccontare quell'incubo è stato proprio il 53enne che a Roma fa il commerciante. Il suo incubo è iniziato poco dopo la mezzanotte dello scorso 30 settembre quando si era dato appuntamento con Himel a Colli Albani. La scusa, banale. Himel, già ristoratore in via Casilina e ora gestore di una lavanderia, lo aveva contattato perché voleva parlagli del suo matrimonio. Nozze di cui la vittima era a conoscenza da tempo, un'esca perfetta insomma.

All'appuntamento, oltre Himel, sbucano però altre persone. Il gruppo accerchia il 53enne e da lì inizia l'incubo. Il commerciante viene preso a cazzotti, uno gli pugnala le mani con un coltello. Himel lo minaccia: "Ora devi pagare, mi sposo e mi servono i soldi". D'altronde, nell'ambiente bengalese, la prassi è nota: i rapimenti con riscatto fruttano, la gente paga e non sempre denuncia. Il 53enne viene fatto così salire a forza nell'auto, con uno dei suoi aguzzini che lo blocca e gli punta i coltelli agli occhi prima e alle tempie poi.

Affare da 50mila euro

Il 53enne viene subito rapinato di una busta con 7200 euro, soldi appena incassati dal lavoro, e dei suoi due smartphone. Una volta ripulito, il buio. Il gruppo incappuccia la vittima, poi gli legano mani e piedi, mentre continuavano le torture con il coltello sulla mano. L'ordinanza d'arresto che è costata il carcere a Himel, Roni, Arif e Alì è chiara e cruenta.

"Ora con questo ci facciamo tanti soldi", ripetevano. Secondo i piani, infatti, Himel avrebbe dovuto intascare dall'affare 30mila euro. Gli altri invece i restanti 20mila che si sarebbero dovuti dividere. I soldi, in gran parte, sarebbero stati versati su un conto in Bangladesh. Date le istruzioni, uno del gruppo per dimostrare la propria forza ha colpito il 53enne - ancora incappucciato - con un calcio al volto.

Il bunker e il pagamento

Il gruppo del Bengala, dopo un breve tragitto in macchina, ha quindi portato la loro preda in una baracca. Un bunker artigianale di legno senza bagno, né finestre. Lì la vittima resta una notte prima della nuova visita della banda violenta.

"Questa è benzina, se non chiami per i soldi ora ti dò fuoco". Un'altra minaccia prima delle nuove istruzioni. Quei 50 mila euro dovevano essere pagati in cinque rate, una parte sul conto in Bangladesh e altri in contanti. La telefonata con la madre della vittima dura due ore. Il 3 ottobre la famiglia del 53enne paga. I soldi - 10 mila euro in contanti - vengono consegnati a una persona di fiducia di Himel in Bangladesh.

La denuncia e le indagini

Il gruppo così lo rilascia, minacciandolo di non fare denuncia. Lui, invece, torna a casa e va dai carabinieri, nonostante la serie di fratture a costole e naso che ormai aveva riportato.

Le indagini dei carabinieri partono e in poco tempo Himel - che già aveva rimediato un passaporto da un suo contatto a Tor Bella Monaca per lasciare l'Italia - e i suoi, vengono fermati. Secondo i riscontri investigativi, il gruppo del Bengala aveva in mente un secondo sequestro di persona, nei confronti della stessa vittima, per ottenere altri 10.000 euro, anche perché quelli erano considerati una prima tranche dell'intera somma inizialmente richiesta. Non si sarebbero fermati.

I precedenti

Il blitz dei carabinieri e della procura, quindi, ha bloccato la spirale di violenza e il proseguimento di quell'affare da 50 mila euro. Quella dei rapimenti sembra ormai una prassi consolidata dei gruppi dei bengalesi a Roma. Un'attività cruenta e remunerativa, che si basa sull'omertà tra le comunità locali.

Tornando indietro nel tempo, come raccontano le indagini, un ragazzo fu rapito e segregato per due giorni da tre bengalesi perché "colpevole" di essere amico di un suo connazionale benestante. La storia arrivava da Porta Maggiore. In quell'occasione, come ricostruito dalla polizia, in un primo momento la somma richiesta per il riscatto era di 100.000 euro, successivamente scesa fino a 20.000.

Più di recente, a Torre Maura, una donna si era presentata dai carabinieri denunciando come il marito - come lei del Bangladesh - fosse stato rapito e sequestrato da un gruppo di connazionali che lo avrebbe liberato soltanto dopo la restituzione di 10.000 euro. In quel caso la vittima non denunciò, raccontò ai militari che si era recato all'appuntamento con quel gruppo di sua volontà. Le indagini raccontarono altro.