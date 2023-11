Mercatino abusivo a Ostiense: sequestrati 1200 chili fra abiti e utensili

Sono a Val Melaina, Porta Maggiore e anche a Ostiense. Lenzuola sopra le quali vengono esposti prodotti da vendere, ciarpame perlopiù. Il tutto senza la minima autorizzazione a poterlo fare, con strade e marciapiedi occupate dai commercianti. Proprio in piazzale Ostiense, a due passi dall'omonima stazione ferroviaria e dalla fermata Piramide - nell’area compresa tra piazzale dei Partigiani, via delle Cave Ardeatine e piazzale Ostiense - i carabinieri della compagnia Roma Eur, insieme agli agenti della polizia di Roma Capitale hanno complessivamente controllato e identificato oltre 20 persone.

Sequestrata in via amministrativa e a carico di ignoti, da parte degli agenti di Roma Capitale e poi rimossa da personale Ama, diversa merce, pari al peso di 1.200 chili, consistente in materiale usato (indumenti e diversi utensili). Il personale Ama ha poi provveduto alla pulizia dell'area interessata dallo sgombero.