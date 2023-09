Sequestri di persona dopo il furto di 107 chili di cocaina: a processo il boss di Casalotti e altri 6

La storia è quella dei 107 chili di cocaina rubati, di una morte ancora tutta da chiarire e di una serie di sequestri di persona. Una vicenda di cui RomaToday ne aveva dato conto lo scorso 24 marzo. Ora, dopo gli arresti e una serie di sviluppi investigativi, la procura di Roma ha chiuso le indagini e al centro dell'inchiesta c'è Leandro Bennato, boss di Casalotti, accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione ai fini di spaccio.

Accusato dello stesso reato anche Elias Mancinelli, già nei guai nel 2018 nell'ambito di un'inchiesta di droga che aveva sgominato un'organizzazione rivale al clan Spada. Con loro a processo e a vario titolo, andranno altre cinque persone. I pm Giovanni Musarò ed Erminio Amelio, coordinati dai procuratori aggiunti della Direzione distrettuale antimafia capitolina Michele Prestipino e Ilaria Calò contestano a Bennato la pesante accusa di sequestro a scopo di estorsione in relazione a tre diversi episodi commessi tra novembre e dicembre dello scorso anno per recuperare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente che gli era stata sottratta. Bennato, il cui nome compare anche nelle carte dell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias 'Diabolik' (assolto) e in quella 'Grande Raccordo criminale' (condannato e poi scarcerato), era stato fermato lo scorso aprile dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma che hanno condotto le indagini.

Bennato, che come spiega chi ha indagato "risulta stabilmente inserito nel contesto criminale attivo nella zona di Casalotti e Boccea" è accusato insieme con Mancinelli di essere il proprietario di 107 chili di cocaina che era stata di fatto rubata a Gualtiero Giombini, morto per cause ancora da chiarire e che la custodiva per loro. Quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere il compito della "retta", ossia custodire la droga dietro compenso, ma qualcuno quel maxi carico di droga glielo ha rubato.

Bennato, per vendetta, avrebbe quindi tenuto segregato Giombini per diversi giorni all'interno di una baracca, privato degli abiti nonostante le temperature rigide, picchiato ripetutamente affinché rivelasse informazioni utili per recuperare la cocaina rubata e liberandolo solo dopo aver indicato il nome di Cristian Isopo come uno dei responsabili del furto.

Giombini morirà poche settimane dopo essere stato sequestrato, lo scorso dicembre. 'Secondo l'atto d'accusa dei pm Bennato ha agito quale ''mandante del sequestro e 'regista' di tutte le fasi esecutive, dal momento in cui Giombini veniva privato della libertà personale, fino al momento della sua liberazione, disposta dallo stesso Bennato solo quando accertava che Giombini non poteva fornire ulteriori informazioni per consentire il recupero della droga sottratta''.



Anche Isopo poi, secondo quanto emerso dalle indagini, è stato sequestrato per dodici ore all'interno della stessa baracca in cui era segregato Giombini, legato ad una sedia con fascette da elettricista e picchiato ripetutamente fino a quando si è adoperato per restituirgli 77 chili della cocaina sottratta. Un terzo caso di sequestro di persona riguarda invece due donne, compiuto allo scopo di farsi restituire altri 7,7 chili della partita di droga.

Una delle due donne fu liberata dopo circa 8 ore perché, secondo quanto ricostruito dalle indagini, era stata erroneamente sequestrata a causa dell'omonimia con la cugina. Oltre alla droga, per la liberazione, erano stati 'restituiti' circa 165mila euro provento della cessione di un'altra parte dello stupefacente sottratto. A rischiare il processo, oltre a Bennato e Mancinelli, ci sono altre 5 persone indagate per il furto, aggravato, della cocaina e detenzione ai fini di spaccio.