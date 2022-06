La nottata dai incubo di un ragazzo: minacciato con la pistola, sequestrato e rapinato mentre torna a casa

Stava guidando la sua auto, un'Alfa Mito, per tornare a casa quando un'altra vettura gli si è affiancata. A bordo un uomo armato di pistola che lo ha costretto a fermarsi. La vittima è stata poi obbligata a guidare fino a Corviale, nella Capitale, dove il rapinatore l'ha fatta scendere, andando via con l'auto. Sulla rapina, avvenuta lunedì scorso, indagano i poliziotti del commissariato di Fiumicino.

È quanto successo lo scorso lunedì, alle 21. A denunciare i fatti è stato proprio il ragazzo, un 27enne vittima della rapina a mano armata. Il giovane, minacciato e sequestrato, ha dovuto guidare fino a Corviale e a quel punto è dovuto scendere dalla sua auto che è stata presa in consegna dall'uomo armato, andato poi via. Il giorno successivo la vittima ha presentato denuncia al commissariato di Fiumicino e sono partiti gli accertamenti che sono tutt'ora in corso.

Secondo quanto raccontato, i banditi - almeno due - erano a bordo di una Lancia Y. Il 27enne alla polizia oltre a descrivere sommariamente i due, non ha saputo fornire né il numero della targa, né il colore visto lo stato di choc. La polizia indaga e ha acquisito immagine di videocamere di sistemi di vigilanza che possano aver catturato le due auto in transito da Fiumicino a Corviale.