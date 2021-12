Blitz sul litorale, sequestrati 300 mila articoli natalizi e giocattoli non sicuri

Nell'ambito di un piano straordinario di controlli predisposto per le feste di Natale e Capodanno, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha proceduto al sequestro di circa 300 mila articoli natalizi e giocattoli non sicuri, di provenienza asiatica.

In particolare, i finanzieri hanno ispezionato 12 esercizi commerciali a Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Ladispoli, Trevignano Romano e Manziana, gestiti da cittadini cinesi e bengalesi, che esponevano per la vendita addobbi, luminarie e giocattoli non conformi e non sicuri, poiché privi di qualsiasi indicazione in ordine al produttore e ai materiali utilizzati, oltre che delle prescritte avvertenze di sicurezza.

Essendo commercializzati in violazione del codice del consumo, tali prodotti sono stati prontamente ritirati dal mercato e sequestrati in via amministrativa. I titolari delle attività sono stati segnalati alla camera di commercio di Roma per le conseguenti sanzioni amministrative, ammontanti complessivamente ad oltre 26 mila euro.