Sequestrate oltre 17mila ciabatte made in Cina con sostanze tossiche e pericolose

I funzionari ADM della sezione operativa territoriale di Pomezia, hanno sottoposto a sequestro 888 cartoni contenenti 17.745 paia di ciabatte in pvc fabbricate in Cina, per le quali è stata accertata una concentrazione di "ftalati" superiore a quanto previsto dal regolamento Ce 1907 nel 2006.

Gli "ftalati" sono una famiglia di composti chimici usati nell'industria delle materie plastiche come agenti plastificanti o come sostanze aggiunte al polimero per migliorarne la flessibilità e la modellabilità, ed il pvcè la principale materia plastica in cui vengono impiegati per la produzione di calzature e abiti. Sostanze per quali è nota la pericolosità e la tossicità. L’importatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica che ha convalidato il sequestro operato.