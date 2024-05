Sequestra i genitori in casa per estorcergli 25 euro

Sequestrati in casa dal figlio. Padre e madre, segregati nel loro appartamento della provincia di Roma per 25 euro. Succede a Castel Madama, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne italiano gravemente indiziato dei reati di sequestro di persona ed estorsione.

Lo scorso pomeriggio, a Castel Madama, il giovane avrebbe chiesto ai suoi genitori un prestito di 25 euro e al loro rifiuto si sarebbe scatenata la sua furia, segregandoli in casa e obbligandoli ad effettuare una ricarica sulla sua carta PostePay. Non contento, in uno stato di alterazione psicofisica, avrebbe continuato a tenere rinchiusi il padre e la madre, di 69 e 65 anni, in una stanza dell’abitazione.

Gli abitanti del luogo, allarmati delle urla di aiuto che provenivano dall’appartamento, hanno avvertito il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel Madama che hanno raggiunto l’appartamento al 5° piano di un condominio e hanno forzato la porta di ingresso riuscendo a liberare i genitori dell’indagato.

Il 20enne, con problemi di dipendenze e gravato da numerosi precedenti per violenza, è stato arrestato e portato nel carcere di Rebibbia, su disposizione della procura della Repubblica di Tivoli.