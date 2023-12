Ciampino, all'aeroporto sequestrati migliaia di oggetti contraffatti

Ne hanno visti talmente tanti che neanche la confusione delle vacanze di Natale è riuscita a confondere gli occhi esperti degli agenti. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli della sezione territoriale di Ciampino, lo scorso 22 dicembre hanno intercettato numerose spedizioni di merce contraffatta nell’aeroporto romano. Oggetti praticamente identici agli originali ma con piccoli difetti che non sono sfuggiti agli agenti in servizio.

E-commerce nel mirino

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo dei flussi di spedizioni e- commerce tramite corrieri espressi, gli agenti hanno intercettato numerose spedizioni di merce illegale. Analogamente, nell’ambito del dispositivo di controllo passeggeri in arrivo presso lo scalo aeroportuale, i funzionari hanno ritrovato nei bagagli di alcuni passeggeri diversi oggetti di dubbia provenienza, acquistati per uso personale.

I canali di acquisto, i valori della merce, le modalità di confezionamento nonché l’esperienza dei funzionari in grado di notare l’assenza di alcuni elementi di norma presenti negli articoli originali hanno fatto scattare il blocco della merce.

I numeri del 2023

Nei 50 casi accertati nel 2023, la contraffazione della merce costituita da oltre 1.300 articoli è stata confermata dalle perizie tecniche rese da parte delle società titolari dei marchi contraffatti (tra i quali Nike, Burberry, Adidas, Givenchy, Omega, Patek Phlippe, Hermes, Gucci, Valentino e Bottega Veneta) confermando i sospetti circa la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Sono stati di conseguenza contestati gli addebiti amministrativi ai trasgressori per l’acquisto e introduzione nello Stato di merce contraffatta secondo le previsioni del D.L. 35/2000 che, per piccole spedizioni ad uso non commerciale, stabilisce una sanzione da un minimo di 100 euro ad un massimo di 7mila euro e comporta la sistematica confisca e distruzione della merce contraffatta.