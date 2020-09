In strada senza mascherina nei luoghi della movida: i vigili multano 13 persone

Resta alta la guardia della Polizia locale di Roma Capitale nel contrasto alla movida selvaggia e nel monitoraggio del rispetto delle normative anti contagio. Oltre 1500 le violazioni riscontrate in questo fine settimana nel corso dei controlli a Ostia, all’Eur, nel Centro Storico, a Trastevere, a piazza Bologna, a San Lorenzo e a Ponte Milvio.

Caos a campo de' Fiori

A Campo de’ Fiori, tre ragazzi, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, danneggiamento, lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: i tre, durante le procedure di identificazione per il mancato uso delle mascherine, hanno tentato di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e cercando di darsi alla fuga. In totale 13 le persone sanzionate per irregolarità in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione.

Chiuso un locale in centro

Sempre nel territorio del I Municipio un locale è stato chiuso per 3 giorni per violazioni delle normative a contrasto della diffusione del contagio. All'interno il ristorante era stato adibito a discoteca, con un centinaio di persone che ballavano privi di mascherine e senza osservare le regole sul distanziamento.

All'Eur microcar multate

Nel quartiere dell'Eur, all’altezza di Piazzale dei SS Pietro e Paolo, gli agenti hanno svolto verifiche mirate alla repressione di fenomeni connessi al disturbo della quiete pubblica: oltre 20 i conducenti di microcar sanzionati.

Controlli nei locali

Più di 20 le contestazioni per irregolarità amministrative riscontrate all'interno di pubblici esercizi e per la vendita e il consumo di alcolici fuori dall’orario consentito. Sanzioni per oltre 5mila euro sono scattate per il gestore di un locale: mancata indicazione di cibi surgelati, inosservanza della normativa sulla sicurezza alimentare e sul contenimento del contagio le principali violazioni rilevate.