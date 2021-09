Controlli anti Covid sui bus, si rifiuta di indossare la mascherina: 61enne nei guai

L'uomo, a seguito del ripetuto diniego di esibire un documento di identità e declinare le proprie generalità agli agenti, è stato accompagnato presso gli uffici del Gruppo di Via del Falco, dove è stato denunciato

Non ha voluto sapere di indossare la mascherina sull'autobus Atac e così, una forte fermato il mezzo, è stato denunciato dalla polizia locale di Roma Capitale per "interruzione di pubblico servizio e rifiuto a fornire le proprie generalità". È quanto successo nella mattinata di oggi, sulla linea 70 in viale Giulio Cesare

Oltre alla denuncia, l'uomo è stato sanzionato per violazione della normativa per la tutela della salute collettiva, che prevede di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie a bordo dei mezzi pubblici.



Il 61enne, dopo essere stato bloccato, si era rifiutato di ottemperare alla richiesta di indossare la mascherina a bordo del bus, che più volte gli era stata impartita dal personale Atac, motivo che ha reso necessario l'intervento dei caschi bianchi. L'uomo, a seguito del ripetuto diniego di esibire un documento di identità e declinare le proprie generalità agli agenti, è stato accompagnato presso gli uffici del Gruppo di Via del Falco, dove è stato denunciato.