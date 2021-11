Senza green pass sul treno si rifiuta di scendere e dà in escandescenza

Senza green pass sul treno si è rifiutato di scendere dal vagone per poi creare il panico a bordo del convoglio fermo in stazione. E' successo lo scorso 14 novembre, 24 ore prima dell'ordinanza firmata dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, con la quale sono state stabilite nuove regole per viaggiare su treni, bus, tram, metropolitane e taxi. Atto ministeriale che prevede, fra le altre regole, che la certificazione verde debba essere verificata prima di salore a bordo del convoglio.

Certificazione verde di cui era sprovvisto il cittadino italiano di 39 anni, con precedenti di polizia e appena uscito dal carcere, poi arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria alla stazione Tiburtina per il reato di violenza e resistenza al Pubblico Ufficiale.

I poliziotti sono intervenuti nella prima serata di domenica, su richiesta del capotreno, perché il 39enne, a bordo del Frecciarossa Milano Centrale – Salerno, senza green pass, si rifiutava di scendere. Alla vista degli agenti ha poi opposto resistenza, inveendo e aggredendoli, provocando ad uno degli agenti lesioni con prognosi di 7 giorni.