Senza green pass al bar e sul bus, in 20 finiscono nei guai

Senza green pass sui mezzi pubblici o al bar. In venti, in due comuni della provincia di Roma, sono finiti nei guai perché sprovvisti della documentazione verde. A multarli, i carabinieri hanno svolto una serie di controlli sul tipo di mascherina in uso e sull'obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici.

A Tivoli, i miliari della locale compagnia hanno eseguito verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo dalla Capitale e lungo le vie commerciali, controllando 205 persone, 17 delle quali sanzionate per mancato possesso del green pass.

In serata, i carabinieri di Colleferro hanno invece eseguito una verifica all'interno di un bar ad Artena, sanzionando due clienti che stavano consumando all'interno del locale senza essere in possesso di green pass e il titolare dell'esercizio per non aver attuato il controllo circa il possesso del certificato all'accesso al locale.